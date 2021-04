Esporte Vasco busca empate contra Boavista, mas é eliminado no Carioca Equipe de Marcelo Cabo tentou o triunfo mais na base da entrega do que na técnica e faltou capricho no passe final

Após vencer o rival Flamengo por 3 a 1, o Vasco não aproveitou o bom momento e não saiu de um empate neste domingo (18) por 2 a 2 contra o Boavista, resultado que elimina a equipe da briga pela última vaga na semifinal do Carioca, que contará com Flamengo, Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda. Com dois gols de Marquinhos, os donos da casa abriram a contagem no Estádio E...