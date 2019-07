Esporte Vasco aproveita duas expulsões e vence o Fluminense de virada em São Januário Cruzmaltino chegou aos 12 pontos e abriu vantagem de 3 pontos para a zona de rebaixamento; tricolor carioca pode terminar a rodada no Z4

Em jogo movimentado, emocionante e repleto de alternativas, o Vasco saiu atrás do Fluminense, mas se beneficiou de duas expulsões do rival no segundo tempo para virar o jogo e vencer o clássico por 2 a 1, neste sábado, em São Januário, na abertura da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vasco foi a 12 pontos e abriu certa vantagem para a zona de r...