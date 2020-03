Esporte Vasco anuncia Ramon como técnico e traz Antônio Lopes para cargo de coordenador Ex-jogador do clube carioca, Ramon Menezes trabalhou como técnico na Aseev e no Anápolis em passagem pelo futebol goiano

Ramon Menezes é o novo técnico do Vasco. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a efetivação no cargo do auxiliar e ex-jogador, que teve uma trajetória de sucesso com a camisa do clube cruzmaltino. Aos 47 anos, ele sucederá Abel Braga na função. Essa será a primeira experiência de Ramon como técnico da equipe profissional do Vasco. E a escolha dele para o...