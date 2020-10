Esporte Vasco anuncia português Ricardo Sá Pinto; técnico veste camisa de Romário Ricardo Sá Pinto é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15), mas ele ainda não estará à beira do campo na partida deste domingo (18), contra o Internacional, no Beira-Rio

O Vasco oficializou a contratação do técnico Ricardo Sá Pinto através de uma nota em seu site. O português, de 48 anos, chega ao time com contrato até o término do Campeonato Brasileiro e traz três profissionais para a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias. Em vídeo divulgado pelo clube nas re...