O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira (20) a contratação do técnico Lisca "Doido" para a sequência da temporada.

"Lisca, Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, de 48 anos, chega ao Gigante da Colina ao lado do auxiliar técnico Márcio Hahn para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o final deste ano", postou o clube em seu site oficial.

Lisca, que chega para substituir Marcelo Cabo, estava no mercado desde que deixou o América Mineiro há um mês. O treinador estava sendo cotado no Botafogo, de quem recusou a oferta, e ainda por times dos Emirados Árabes.

O treinador é reconhecido por conseguir dar fôlego a clubes em situações difíceis. Foi assim quando salvou o Ceará do rebaixamento para a série C em 2015 e do rebaixamento para série B em 2018. Além da bem-sucedida pelo América-MG, onde levou o clube de Minas à semifinal da Copa do Brasil 2020, conquistou o acesso à serie A em 2021 e o título do Campeonato Mineiro.

O Vasco decidiu demitir Marcelo Cabo após o empate por 1 a 1 diante do Náutico. Lisca chega para comandar o clube carioca que hoje o oitavo lugar na tabela da série B, com 18 pontos.