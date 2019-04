Esporte Vasco anuncia a contratação de volante do Bangu e está perto de mais 2 reforços Marcos Júnior foi o autor do gol da vitória do Bangu sobre o Vasco, em São Januário, por 2 a 1, na última rodada da Taça Rio. Sem custos, ele assina até o fim de 2021

A diretoria do Vasco anunciou nesta terça-feira (16) a contratação do volante Marcos Júnior, de 23 anos, um dos destaques do Bangu na boa campanha no Campeonato Carioca - o time foi semifinalista na competição. Marcos Júnior foi o autor do gol da vitória do Bangu sobre o Vasco, em São Januário, por 2 a 1, na última rodada da Taça Rio. Na oportunidade, o meio-camp...