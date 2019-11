Esporte VAR na várzea? Conheça o recurso de um torneio amador de bairro de Goiânia Organizadores de competição instalam câmeras no campo de terra da região Leste da capital para revisar lances

O futebol adotou o Árbitro de Vídeo (VAR) recentemente e a novidade tem provocado polêmica em todo o mundo. Se entre os profissionais, com todo o aparato de tecnologia e segurança, a medida causa debates, imagina o que pode ocorrer se o sistema for aplicado no futebol amador? Na várzea, por exemplo. Em Goiânia, não é preciso imaginar. É possível ver de perto e conferir...