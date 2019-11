Esporte VAR entra no regulamento do Goianão 2020, mas aplicação é difícil Tecnologia será opcional em qualquer fase do torneio. Clubes terão de arcar com custos do recurso

A possibilidade de utilização de árbitro de vídeo (VAR) é a principal novidade no Campeonato Goiano 2020, que teve pontapé inicial com a realização do conselho técnico, nesta quarta-feira (6). As 12 equipes e a Federação Goiana de Futebol (FGF) decidiram incluir o uso da tecnologia pela primeira vez no regulamento do Estadual. Apesar disso, é difícil a aplicação do re...