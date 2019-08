Esporte VAR anula primeiro gol no Campeonato Inglês na goleada do City sobre o West Ham

Temporada nova, domínio antigo. Atual bicampeão inglês, o Manchester City demonstrou logo na primeira rodada toda a sua força, neste sábado, ao golear, por 5 a 0, o West Ham, no campo do adversário, diante de 59.870 espectadores. O placar poderia ter sido mais elástico se o VAR não tivesse anulado um gol do time do técnico Josep Guardiola na segunda etapa. Em sua primeira t...