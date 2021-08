Esporte Vaquinha para Darlan Romani arrecada R$ 286 mil e passa prêmio do COB Sem medalha, Darlan não chegou a receber o prêmio do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) para quem subisse ao pódio

Darlan Romani, do arremesso do peso, conquistou os fãs em suas entrevistas durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. Na final, o atleta alcançou a marca de 21.88 m e terminou na quarta posição, a 59 centímetros da medalha de bronze. Foi o melhor desempenho de um brasileiro na modalidade em Olimpíadas. Sem medalha, Darlan não chegou a receber o prêmio do COB (Comitê Olímpi...