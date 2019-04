Esporte Vantagem na final não traz folga para Atlético Apesar de saldo positivo no primeiro jogo, Dragão espera corrigir erros para faturar título de campeão goiano

Mesmo com a vantagem de 3 a 0, obtida sobre o Goiás na primeira partida da final do Goianão, a diretoria e comissão técnica do Atlético prometem que a semana será de trabalho forte em relação à preparação do elenco que disputará jogo decisivo domingo, no Estádio Olímpico, às 16 horas, em jogo com torcida única - dessa vez, a alviverde, mandante do clássico. “Vamos continuar tra...