Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, é diagnosticado com o coronavírus

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, foi diagnosticado com o coronavírus, após exames realizados nesta sexta-feira pela comissão médica do clube. O treinador já está sob cuidados médicos e isolado em sua casa. "Gostaria de passar tranquilidade a todos. Eu dei positivo para a covid-19, mas estou assintomático, sem dores, tranquilo e em breve estarei de volta", ...