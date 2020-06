Esporte Vanderlei Luxemburgo passa bem após cirurgia e deve ter alta nesta sexta-feira Após sentir dores, treinador foi submetido a um procedimento na vesícula. No ano passado, Luxa foi diagnosticado com câncer de pele

Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia na vesícula, nesta quinta-feira, no Hospital São Luiz. Segundo a assessoria do clube, tudo correu bem no procedimento e o treinador deve ter alta nesta sexta-feira. Luxemburgo teve uma crise na semana passada e sentiu fortes dores na vesícula, precisando se dirigir ao hospital, onde foi determi...