Esporte Vanderlei Luxemburgo está com câncer de pele e passará por procedimento cirúrgico A enfermidade foi descoberta após o comandante vascaíno retirar três pintas no nariz e ter o tecido das mesmas submetido a biópsias

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, foi diagnosticado nesta semana com um câncer de pele. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela reportagem com a assessoria do clube carioca, que admitiu a existência do problema de saúde, mas não forneceu detalhes em relação ao tratamento que será realizado. Porém, devido ao câncer, é certo que o treinador...