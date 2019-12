Esporte Vanderlei Luxemburgo afirma que quer montar um Palmeiras ofensivo em 2020 Treinador exaltou a preparação que a equipe terá no início de 2020 e falou em fazer pré-temporada inteligente

O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não teve contato com o elenco do Palmeiras, mas já projeta montar a equipe de forma ofensiva na temporada de 2020. O treinador de 67 anos foi contratado na semana passada e comandará o time alviverde pela quinta vez na carreira. O vínculo assinado vai até o final de 2021. O primeiro jogo do Palmeiras sob o comando de Luxembur...