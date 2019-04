Esporte Vanderlei diz aceitar mistério de Sampaoli e não se vê como titular no Santos

O mistério sobre o goleiro titular do Santos no Campeonato Brasileiro ainda não chegou ao fim, ao menos para Vanderlei. Mesmo após ser escalado e se destacar no triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, ele assegurou nesta terça-feira não saber se será mantido no time pelo técnico Jorge Sampaoli para o duelo com o Fluminense, quinta, na Vila Belmiro, p...