Esporte Vanderlei brilha e Santos vence o Grêmio fora de casa na estreia do Brasileirão O técnico Tite esteve presente no estádio para acompanhar a partida

O Santos estreou no Brasileirão surpreendendo o Grêmio em Porto Alegre. Com grande atuação do lateral Felipe Jonatan e do goleiro Vanderlei, o time paulista conquistou seus primeiros três pontos com a vitória por 2 a 1, na manhã deste domingo (28). O duelo serviu para colocar o Santos entre os favoritos, ao menos, por uma vaga na Copa Libertadores. Apesar de ter um t...