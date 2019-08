Esporte Van Dijk é eleito melhor jogador da Europa; Alisson e Messi também levam prêmios Zagueiro do Liverpool superou Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus

Zagueiro do Liverpool que conquistou o título da Liga dos Campeões neste ano, o holandês Van Dijk foi eleito pela Uefa nesta quinta-feira, em cerimônia realizada em Montecarlo, o melhor jogador da Europa na temporada 2018/2019. Ele superou o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, outros dois finalistas da principal premiação do evento. O...