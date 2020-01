Esporte ‘Vamos viver o clássico intensamente’ diz técnico do Vila Nova após vitória Ariel Mamede conquistou primeiro triunfo como treinador do Tigre e acredita que o resultado aumenta confiança para duelo contra o Goiás

Após conquistar a primeira vitória no Campeonato Goiano, o Vila Nova só pensa na disputa do clássico de domingo (2/2) contra o Goiás. O triunfo desta quinta-feira (30), por 1 a 0, contra o Grêmio Anápolis, foi o primeiro do técnico Ariel Mamede sob comando da equipe colorada. O profissional de 30 anos diz que os 3 pontos aumentam a confiança para o confronto. ...