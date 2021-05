Esporte 'Vamos trabalhar mais, produzir mais', diz presidente do Atlético-GO após derrota Na semifinal do Campeonato Goiano, Atlético-GO perdeu jogo de ida para o Grêmio Anápolis e precisa reverter desvantagem

O Atlético-GO terá de reverter a vantagem conquistada pelo Grêmio Anápolis depois de perder para a Raposa por 1 a 0, na noite desta terça-feira (4), em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. A equipe alternativa, ou reserva, não teve desempenho nem resultado esperados na primeira partida da semifinal do Goianão 2021. No domingo (9), em Goiânia, o Dragão precisará conquistar o tr...