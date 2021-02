Esporte ‘Vamos minimizar erros nas contratações’, diz técnico do Goiás para 2021 Glauber Ramos acredita que não adiantará inchar o elenco, mas sim que o time esmeraldino terá de contratar de forma pontual

O técnico Glauber Ramos disse que o principal erro para explicar o rebaixamento do Goiás à Série B foi a montagem do elenco para a temporada 2020. O treinador acredita que isso não poderá se repetir no ano que o clube buscará o retorno à elite nacional. A queda foi confirmada neste domingo (21), após o empate sem gols com o RB Bragantino. “Queremos uma equipe competitiva. Vamos minimizar erros nas contratações para não ter um elenco c...