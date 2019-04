Esporte 'Vamos continuar o trabalho para pensar em título', diz Raí ao projetar futuro Tricolor vai disputar a Série A, que começa neste final de semana, e Copa do Brasil no restante da temporada

De quase eliminado na fase de grupos, o São Paulo deixou o Campeonato Paulista como vice-campeão. Ao contrário do que aconteceu após outras derrotas e fracassos recentes, o clima entre jogadores e comissão técnica foi muito mais de esperança e confiança em um futuro melhor do que lamentação pela perda da taça para o Corinthians. O diretor executivo de futebol do clube, R...