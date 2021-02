Esporte 'Vamos buscar esse título', avisam jogadores do Goianésia após classificação Contra o Atlético-GO, no sábado (27), o Azulão do Vale disputará a primeira final do Campeonato Goiano

O Goianésia venceu o Jaraguá pela semifinal do Campeonato Goiano 2020, e disputará a final do Estadual contra o Atlético-GO. O duelo será disputado no sábado (27), no Estádio Antônio Accioly. Será a primeira decisão do Azulão do Vale, que bateu na trave na semifinal em três ocasiões, antes da classificação conquistada nesta quinta-feira (18). “Foi sofrido, mas...