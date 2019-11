Esporte “Vamos brigar até o final”, diz técnico do Vila Nova, após empate sem gols Itamar Schulle comemorou a entrega da equipe e espera vencer próxima partida, em casa, contra Oeste

O técnico Itamar Schulle exaltou a atuação da equipe diante do Sport, na Ilha do Retiro, após empate sem gols. A duas rodadas do fim da competição, o Vila Nova tem 35 pontos e ocupa a penúltima colocação na tabela. “Temos dois jogos pela frente contra Oeste e Cuiabá. Mantemos nossas esperanças. Poderíamos ter encerrado a participação hoje na Série B, mas contin...