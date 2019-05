Esporte Valverde diz que Barça tem de jogar 'sem levar em conta o placar do jogo de ida' Se marcar ao menos um gol, o Barça obrigará o Liverpool a balançar as redes por no mínimo quatro vezes. Na ida, o clube catalão venceu por 3 a 0

Embora o Barcelona tenha vencido o Liverpool por 3 a 0 no confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões, na semana passada, na Espanha, o técnico Ernesto Valverde afirmou nesta segunda-feira (6) que o seu time não pode levar em conta o resultado daquele duelo ao projetar a partida de volta do mata-mata, nesta terça, às 16 horas (de Brasília), no estádio Anfield, n...