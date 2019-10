Esporte Valverde diz confiar em clássico com o Real Madrid em Barcelona Na quarta-feira (16), em razão dos seguidos protestos na cidade catalã, a liga que organiza o Espanhol pediu à Real Federação Espanhola de Futebol para mudar a sede do clássico

Em meio a um impasse sobre o local do jogo do clássico com o Real Madrid, o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou nesta quinta-feira (17) que confia que a partida será disputada no Camp Nou, diante da torcida catalã. O jogo está marcado para o dia 26 deste mês, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. "Ainda faltam nove dias para este jogo. Está claro que e...