Esporte Valverde aponta Liga dos Campeões como ilusão e não como obrigação ao Barcelona

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, disse nesta terça-feira, véspera do primeiro jogo da semifinal contra o Liverpool, no estádio Camp Nou, em Barcelona, que vencer a Liga dos Campeões da Europa "não é uma obrigação, é uma ilusão". "Não há obrigação para nada, o que existe é uma ilusão para conseguir as coisas", disse o treinador, em entrevista coletiva. O Barcel...