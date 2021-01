Esporte Valorizado, jovem atacante deixa Goiás João Marcos, que marcou um gol na Série A, deve se transferir para clube dos Emirados Árabes Unidos

O jovem atacante João Marcos, de 20 anos, está de saída do Goiás. Mesmo com poucas atuações no time principal, o jogador não aceitou a proposta de renovação do contrato e deve se transferir para um clube dos Emirados Árabes Unidos. João Marcos disputou só quatro jogos como profissional e fez um gol pelo alviverde, na Série A do Brasileiro, na derrota para o Grêm...