Esporte Valorizado, atacante retorna ao Vila Nova para jogar Série C Com contrato até o final de 2021, Lucas Silva volta ao time colorado ainda nesta semana após curto empréstimo junto ao Água Santa/SP

O técnico Bolívar ganhará um reforço no ataque colorado até o final desta semana. O atacante Lucas Silva, que foi emprestado ao Água Santa para disputar a fase final do Campeonato Paulista, será reintegrado ao elenco colorado na preparação para o começo da Série C. No clube de Diadema-SP, o ponta esquerda atuou nas duas partidas no retorno do Estadual e marcou um gol...