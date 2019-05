Esporte Valencia bate o Valladolid e fica com última vaga espanhola na Liga dos Campeões Na última rodada da competição, a equipe de Valência bateu o Valladolid por 2 a 0, fora de casa, e superou o clube que agora pertence a Ronaldo Fenômeno com gols de Soler e Rodrigo Moreno

Quatro jogos neste sábado definiram as vagas restantes do Campeonato Espanhol para as competições europeias na próxima temporada. Com os resultados pela 38.ª e última rodada, o Valencia ficou com o quarto lugar, o último posto disponível para a Liga dos Campeões. Já Getafe, Sevilla e Espanyol estarão na próxima edição da Liga Europa. Na última rodada da competiç...