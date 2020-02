Esporte 'Vai ser uma dor para sempre', lamenta Bruno Henrique, sobre tragédia no CT do Flamengo Perto de completar um ano, no sábado, a tragédia ainda abala os jogadores do time carioca

Perto de completar um ano, no sábado, a tragédia no CT do Flamengo ainda abala os jogadores do time carioca. Nesta sexta-feira, o atacante Bruno Henrique disse que a dor no clube será "para sempre" e afirmou que as vítimas inspiram os atletas a buscarem bons resultados dentro de campo. "Vai ser uma dor para sempre. Completa um ano da tragédia amanhã", disse o jog...