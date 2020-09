Esporte Vagner Mancini valoriza elenco do Atlético-GO: 'perdemos duas peças, mas ganhamos outras' Vagner Mancini rejeitou o rótulo de técnico copeiro, mas pediu tempo ao trabalho no futebol e criticou a impaciência da imprensa nos instantes de dificuldades

Durante a Série A e Copa do Brasil, o Atlético-GO perdeu dois titulares: o meia Jorginho e o atacante Renato Kayzer, ambos negociados com o Athletico-PR. Assim, o técnico Vagner Mancini tem trabalhado pra remontar o elenco e formar um time forte, capaz de disputar as duas competições de forma competitiva, encarando os adversários de igual pra igual. Assim, o...