Esporte Vagner Mancini: 'Quero deixar um legado no Atlético-GO' Contratado pelo Atlético-GO, o técnico Vagner Mancini chega na próxima semana para iniciar o trabalho no clube, mas revela ter estado em Goiânia há poucos dias para ouvir o projeto apresentado pelo Dragão para 2020. Os desafios são manter o time na Série A e fazer campanha consistente na Copa do Brasil, torneio no qual o treinador tem trabalhos destacados e até um título, improvável à época, pelo Paulista (SP), em 2005. Ciente de que o clube tem um dos menores orçamentos entre os que disputam a Série A, Mancini aposta na “estrutura pessoal” para formar um time vencedor. Ele não se considera um técnico copeiro e diz que, na carreira, tem sonhos e projetos. “Tenho os dois. O sonho é a parte mais emocional, enquanto o projeto é o racional”, explicou o novo técnico atleticano, que está em Ribeirão Preto (SP), em entrevista por telefone ao POPULAR, na manhã desta sexta-feira (26)

Como e onde você buscou informações para acertar com o Atlético? Sou de uma cidade (Ribeirão Preto-SP) muito parecida com Goiânia, que eu conheço e gosto. Na verdade, após tantos anos no futebol, temos um ciclo de amizades e informações. Já conheço o Adson (Batista, presidente do clube), João Paulo (Sanches, auxiliar), Eduardo (Souza, auxiliar). Sempre q...