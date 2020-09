Esporte Vagner Mancini elogia Atlético-GO no empate com o Grêmio: 'ganho técnico, de maturidade' Treinador rubro-negro vê equipe em processo de evolução dentro do campeonato

O Atlético-GO está em processo de evolução na Série A do Brasileiro, após início animador e queda técnica na sequência. As duas situações são extremas, mas o técnico do Dragão, Vagner Mancini, entende que o time atleticano mostrou estar evoluindo e que isso foi visto no empate de 1 a 1 com o Grêmio-RS, na noite deste domingo (6), no Estádio Olímpico, em Goiânia. É a segu...