Esporte Vagner Mancini diz que foi pego de surpresa sobre interesse do Corinthians Treinador ameaçou deixar coletiva caso fosse questionado sobre negociação com o time paulista

O técnico Vagner Mancini disse que não sabia sobre o possível interesse do Corinthians, que quer contratá-lo com vínculo até o final de 2021. Após a vitória sobre o RB Bragantino, neste domingo (11), o treinador disse que irá conversar com seu agente e o presidente Adson Batista, mas que não possui informações sobre o desejo do clube paulista em seu trabalho. "Não adiant...