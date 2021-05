Esporte Vagner Mancini deixa o Corinthians após eliminação no Paulista Clube anunciou o rompimento do contrato com o treinador cerca de uma hora após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0

Terminou neste domingo (16) a passagem de Vagner Mancini, 54, pelo Corinthians. O clube anunciou o rompimento do contrato com o treinador cerca de uma hora após a derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, resultado que provocou a eliminação do time alvinegro na semifinal do Campeonato Paulista. Foi a segunda desclassificação do clube do Parque São Jorge num intervalo de qua...