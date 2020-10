Esporte Vagner Mancini deixa Atlético-GO para assumir o Corinthians Treinador comandou o Dragão em 18 jogos, com 63,6% de aproveitamento. Última partida do técnico pelo time goiano foi neste domingo (11), na virada, por 2 a 1, sobre o RB Bragantino

O técnico Vagner Mancini não comanda mais o Atlético-GO. O treinador de 53 anos aceitou a proposta do Corinthians e irá comandar o time paulista com vínculo até o final de 2021, o contrato será assinado nesta segunda-feira (12). Ele deixa o Dragão após comandar a equipe goiana em 18 jogos, onde obteve 63,3% de aproveitamento com cinco vitórias, seis empates e sete derr...