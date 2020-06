Esporte Vagner Love se despede do Corinthians: 'Grato por tudo que vivi aqui' Atacante tinha contrato válido até o fim de 2020. O jogador fez 121 partidas pelo time paulista e marcou 29 gols. Em nota, o clube afirmou que o encerramento se deu de maneira amigável

Em negociação avançada para voltar ao CSKA Moscou, da Rússia, Vagner Love rescindiu o seu contrato com o Corinthians na última sexta-feira (5). Em vídeo divulgado através da plataforma Dugout, ele se despediu do clube afirmando ser grato por tudo o que viveu com a camisa alvinegra. Vagner Love teve duas passagens pelo Corinthians. A primeira, em 2015, quando conq...