Esporte Vagner Love rescinde contrato e deixa o Corinthians Anúncio foi realizado pelo time alvinegro, que informou que o atacante aceitou uma oferta de transferência. A tendência é que o jogador retorne ao futebol russo

Vagner Love não é mais jogador do Corinthians. O anúncio da rescisão de contrato foi feito, nesta sexta-feira, em um comunicado do próprio clube. O atacante tinha contrato até o fim do ano. "A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma oferta de transferência", afirmou a nota. Com isso, o clube não...