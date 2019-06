Esporte Vagner Love pede gol rápido do Corinthians para garantir vaga no tempo normal Time paulista precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença, avança no tempo regulamentar

O atacante Vagner Love concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (3) e comentou sobre o duelo decisivo do Corinthians com o Flamengo, na terça (4), no Maracanã, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de ter perdido a partida de ida por 1 a 0 em casa, o centroavante pediu ao time paulista que pressione o adversário no início. "Um gol...