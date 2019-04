Esporte Vagner Love marca no fim, Corinthians bate São Paulo e é tricampeão paulista Alvinegro conta com dia inspirado de atacante, faz 2 a 1 e conquista o seu 30º título estadual, o quarto tri da história

Com um gol de Vagner Love aos 44 do segundo tempo, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo, em Itaquera, e garantiu seu 30º título de campeão paulista. A arena alvinegra, com público recorde de 46.842 torcedores, passou boa parte da segunda etapa apreensiva, mas no finalzinho foi à loucura e comemorou o tricampeonato c...