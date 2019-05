Esporte Vagner Love exalta papel de '12º jogador' do Corinthians: 'Tento incendiar' Atacante entrou em todos os jogos do Corinthians desde sua reestreia, em fevereiro. Foram 22 partidas, sendo 12 como titular

O atacante Vagner Love não é titular do Corinthians, mas tem sido fundamental para a equipe na temporada. Foi dele o gol do título paulista na final contra o São Paulo e foi somente após a entrada dele que a equipe conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, contra a Chapecoense (1 a 0). "Temos uma leitura melhor quando estamos de fora, e ...