Esporte Vagner Love diz que quer se aposentar no Corinthians e critica políticos na festa Atacante marcou o gol do título paulista de 2019 para o clube alvinegro

Autor do gol que garantiu o título do Campeonato Paulista de 2019 para o Corinthians, Vagner Love era um dos mais descontraídos nesta segunda-feira no "media day", dia em que os jogadores ficam totalmente à disposição dos veículos de imprensa para entrevistas, que aconteceu no CT do clube. O jogador invadiu as entrevistas dos companheiros, fez perguntas e, depois, quando c...