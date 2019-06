Esporte Vagner Love completa 35 anos e é dúvida no Corinthians para o clássico Jogador pode ser desfalque no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (12)

O atacante Vagner Love é uma das dúvidas para o último jogo do Corinthians antes da pausa para a Copa América, nesta quarta-feira (12), contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora da última partida, contra o Cruzeiro, por causa de dores na panturrilha. Apesar dos 35 anos, completados nesta ...