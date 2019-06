Esporte Vadão lamenta 'gols acidentais' tomados pelo Brasil e elogia '1º tempo brilhante'

Após ver a seleção brasileira ser derrotada pela Austrália por 3 a 2, nesta quinta-feira, em Montpellier, em um jogo no qual chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no placar, o técnico Vadão lamentou o fato de que o time nacional levou "dois gols acidentais" neste confronto válido pela segunda rodada do Mundial Feminino. No caso, o treinador se referiu aos dois último...