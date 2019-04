Esporte Vadão elogia a Escócia antes de tentar afastar a péssima fase da seleção feminina São oito derrotas consecutivas para o Brasil na preparação para o Mundial na França

A seleção brasileira feminina de futebol fechou na tarde deste domingo (7), na Pinatar Arena, em São Pedro de Pinatar, na Espanha, a sua preparação para enfrentar a Escócia, nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), no mesmo local deste último treino para o confronto. E o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, fez elogios ao adversário europeu antes do confronto no q...