Vadão confirma Marta como titular, mas craque não sabe se aguentará 90 minutos

No jogo mais importante da seleção brasileira na fase de grupos do Mundial Feminino, a meia-atacante Marta será titular. Nesta segunda-feira (17), o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, confirmou que a craque começará jogando contra a Itália, nesta terça, em Valenciennes, na França, pela terceira e última rodada do Grupo C. Ao lado do treinador na entrevista coletiva, n...