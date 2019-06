Esporte Vadão confirma ausência de Marta na estreia da seleção brasileira no Mundial Primeiro jogo diante da Jamaica será neste domingo (9)

A seleção brasileira não terá sua principal estrela na estreia da Copa do Mundo Feminina da França. Marta ainda não está recuperada de uma lesão muscular na coxa esquerda e será desfalque do Brasil no primeiro jogo diante da Jamaica, neste domingo, às 10h30, em Grenoble. O técnico Vadão, em entrevista coletiva na manhã deste sábado, foi quem confirmou a ausência ...