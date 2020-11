Esporte Vôlei: Vila Nova vence na estreia da Superliga C Time colorado fez 3 sets a 0 sobre o Paysandu, nesta terça-feira (3), no Ginásio Rio Vermelho

O Vila Nova venceu o Paysandu na estreia da Superliga C. Na noite desta terça-feira (3), no ginásio Rio Vermelho, a equipe colorada fez 3 sets a 0 nos paraenses e terminou a 1ª rodada do Grupo 4 da competição, com Neurologia Ativa, na liderança da chave, que também venceu na abertura do campeonato. A vitória do Vila Nova foi conquistada após triunfos por 3 sets a...