Esporte Vôlei masculino: russos fazem partida quase perfeita e batem Brasil Equipe do Comitê Olímpico Russo bate brasileiros por 3 a 0

Pelo Grupo B do torneio masculino de vôlei das Olimpíadas de Tóquio, o Brasil enfrentou os atletas do Comitê Olímpico Russo (ROC), nesta quarta-feira (28), e foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/20. Assim, os brasileiros conheceram sua primeira derrota na competição após três jogos. Antes, a seleção brasileira venceu a Tunísia, na primeira r...